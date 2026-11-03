Autore del gol che ha sbloccato il match contro il Feyenoord, il difensore nerazzurro Yann Bisseck commenta così a Inter TV la gara vinta 3-0 in Champions League:

“Tutto quello che scrivo su Instagram non è serio, va lasciato fuori - ha detto alla domanda su un suo gol sbagliato sempre in Champions League contro lo Young Boys sull’addio ai suoi sogni di fare l’attaccante -, oggi è arrivata una bella vittoria, sono felice di aver segnato. Abbiamo parlato molto in squadra sul dover stare sempre concentrati anche sul 2-0 che penso sia il risultato più pericoloso nel calcio. Oggi l’abbiamo fatto ed è arrivata una vittoria meritata. Col Como dobbiamo fare come oggi, essere concentrati, cattivi, credere nelle nostre qualità. Poi affrontiamo una squadra fortissima, ma se mettiamo tutto quello che abbiamo in campo abbiamo buone chance di vincere anche quella”.