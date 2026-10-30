Non c'è tempo: oggi è già vigilia di derby. Domani sera, ore 20.45, l'Inter sarà ospite del Milan al Meazza, proprio nelle ore in cui è stato svelato il "nuovo" San Siro.

Chivu non recupera nessuno dei lungodegenti e valuta alcuni cambi rispetto al 2-0 di Venezia di mercoledì scorso.

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Sezione: Copertina / Data: Ven 30 ottobre 2026 alle 12:00
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
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