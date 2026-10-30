Nelson Dida si aspetta una reazione d’orgoglio immediata da parte del Milan dopo la debacle accusata contro il Bologna nel turno infrasettimanale di mercoledì scorso. Una reazione che dovrà arrivare subito, nella partita più difficile che il calendario potesse presentare ai rossoneri: "La sconfitta porta sempre un senso di tristezza, la squadra sa che il derby è una partita diversa. Penso che la concentrazione sarà altissima, speriamo che vada bene", ha detto l'ex portiere brasiliano parlando con Sky Sport.