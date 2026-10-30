Finalmente svelato il progetto del nuovo stadio di Inter e Milan. Il Generali Stadium sarà la casa delle due squadre di Milano dalla stagione 2031/2032. Tutto quello che c'è da sapere sull'impianto e le prime considerazioni sul progetto.

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Sezione: Focus / Data: Ven 30 ottobre 2026 alle 13:00
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.