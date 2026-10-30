L'appuntamento è di quelli importanti, che non si può sbagliare. E nelle ultime stagioni, da quel 22 aprile del 2024, la missione è stata sempre portata a termine. Per il Milan il derby contro l'Inter non è una partita come le altre e nelle recenti sfide è rimasto imbattuto di fronte agli avversari che comunque alla fine sono sempre arrivati davanti in classifica.

Anche domani sera, davanti ai propri tifosi, i rossoneri vogliono fare la loro parte e nella seduta di allenamento odierna a Milanello, per dare la carica al gruppo, si soo presentati anche il proprietario Gerry Cardinale e il suo consulente Zlatan Ibrahimovic. All'allenamento hanno partecipato anche Diego Moreira, Mario Gila e Adrien Rabiot, recuperati dopo la sconfitta contro il Bologna.