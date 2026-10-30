Battesimo del gol in Serie B per Luka Topalovic: il centrocampista di scuola Inter, girato in estate in prestito alla Carrarese dopo aver anche fatto qualche apparizione nella prima squadra nerazzurra, ha aperto le marcature nella partita vinta dai gialloblu contro l'Arezzo. Gara al termine della quale lo sloveno ha parlato in conferenza stampa raccontando com'è stato l'ambientamento nella città dei marmi: "Da quando sono arrivato, ho trovato un gruppo meraviglioso capace di integrarmi alla perfezione e sono molto felice di essere qua. Sono felice di aver trovato il mio primo gol e i tre punti; però il campionato è molto lungo e ci attendono ancora molte partite complesse, dobbiamo continuare a lavorare duramente".