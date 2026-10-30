Un premio meritato, vista la crescita inattesa ed evidente degli ultimi mesi. Paul Mendy si è trasformato da giovane prospetto a giocatore già pronto per la Serie A e il Cagliari, che ieri ha annunciato il suo prolungamento di contratto fino al 2032, superando il precedente che si sarebbe concluso nel 2031. Ne parla oggi la Gazzetta dello Sport.

L'Inter lo segue

Il Cagliari ha scelto di prolungare il rapporto con l'attaccante senegalese classe 2007 di un'altra stagione, intervenendo soprattutto sull'aspetto economico per adeguare lo stipendio al ruolo assunto dal calciatore all'interno della prima squadra. L'operazione, definita attraverso la mediazione di Giorgio Ghilardi, è finalizzata anche a rispondere al crescente interesse nei confronti di Mendy da parte di altri club. L'Inter, in particolare, lo sta seguendo con grande attenzione da tempo. Al contempo, anche altri club stranieri stanno monitorando la crescita del ragazzo, diventato ormai un elemento importante nella rosa di Fabio Pisacane.