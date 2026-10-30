Ieri la presentazione del nuovo San Siro, domani sera il derby. Nel mezzo le ambizioni di un Milan reduce dalla pesante sconfitta interna contro il Bologna, davanti ai suoi occhi. Gerry Cardinale, patron del club rossonero, ha rilanciato la sfida attraverso le colonne del Corriere della Sera:

Ieri al Castello Sforzesco ha tenuto a battesimo il progetto del nuovo San Siro.

"Il Milan e i suoi tifosi meritano un’infrastruttura di questa qualità. È un messaggio da parte mia e di RedBird al mondo e al calcio italiano: stiamo facendo tutto il possibile per tornare ai vertici. Sono sicuro che sarà un acceleratore per la realizzazione di impianti all’avanguardia e la crescita del sistema serie A".

Dopo il ko col Bologna, Amorim è tornato nel mirino. E domani c’è il derby.

"Per mia natura cerco sempre di migliorare, anche dopo una sconfitta. Il derby è un’occasione importante, mi aspetto una reazione. La posizione di Amorim non è mai stata in discussione. Ho fiducia enorme in lui. È un leader".

Con l’Inter avete avviato una partnership sullo sta- dio, ma sul campo la rivalità è fortissima. Sente il peso della competizione?

"Lo dico con grande umiltà: rispetto Beppe Marotta e rispetto la loro organizzazione. Quando guardo l’Inter, penso che abbia tutto il diritto di trovarsi nella posizione in cui è oggi. Se l’è meritato. La competizione mi fa perdere il sonno, ma è la natura dello sport. Sono convinto che riuscirò a portarci a quel livello. E superarlo. Non vedo l’ora di sfidarli. La tappa raggiunta con lo stadio è importante, ma non c’è stadio al mondo che valga quanto una vittoria nel derby contro l’Inter".