Daniele Orsato punta sull'esperienza di Marco Guida per Milan-Inter, partita di cartello della decima giornata di Serie A, in programma domani sera, a San Siro (fischio d'inizio alle ore 20.45). Il fischietto della sezione di Torre Annunziata sarà assistito in campo da Giorgio Peretti e Giuseppe Perrotti, con Marco Di Bello nelle vesti di quarto ufficiale. Nella sala VAR di Lissone saranno collegati con la Scala del Calcio Paolo Silvio Mazzoleni e Giacomo Camplone.