Daniele Orsato punta sull'esperienza di Marco Guida per Milan-Inter, partita di cartello della decima giornata di Serie A, in programma domani sera, a San Siro (fischio d'inizio alle ore 20.45). Il fischietto della sezione di Torre Annunziata sarà assistito in campo da Giorgio Peretti e Giuseppe Perrotti, con Marco Di Bello nelle vesti di quarto ufficiale. Nella sala VAR di Lissone saranno collegati con la Scala del Calcio Paolo Silvio Mazzoleni e Giacomo Camplone

Sezione: Focus / Data: Ven 30 ottobre 2026 alle 12:10
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.