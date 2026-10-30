Ivan Provedel come Josep Martinez un anno fa. La gestione dei portieri nell'idea di Cristian Chivu non sembra essere cambiata, da una stagione all'altra. Così lo spagnolo, lo scorso anno vice e oggi titolare, tornerà dal 1' nel derby di Milano.

"L'avvicendamento con Provedel era stato programmato da Chivu e il suo staff - afferma oggi Tuttosport - Quanto accaduto non deve stupire perché ricalca il modus operandi che ha contrassegnato la scorsa stagione, quando il primo era Sommer e Martinez il suo vice: lo spagnolo giocò due gare di campionato in fila a fine settembre (con Sassuolo e Cagliari), fu titolare in tutta la Coppa Italia e in Supercoppa, mentre in Serie A ritrovò il campo a metà aprile (sempre contro il Cagliari) per giocare poi con Lazio e Bologna a scudetto vinto, mentre la passerella a San Siro contro il Verona toccò a Sommer".