Inter e Milan hanno anche indicato la via maestra per la riqualificazione delle aree intorno al nuovo Generali Stadium. I due club, stando ad alcuni documenti consultati da Calcio e Finanza, hanno infatti individuato una soluzione di riferimento per la disposizione degli edifici, delle aree verdi e degli spazi pubblici che accompagneranno la realizzazione del nuovo impianto e la trasformazione dell’area oggi occupata dal Meazza. Soluzione comunque indicativa da non confondere con l’approvazione di un progetto definitivo, dal momento che rimangono possibili modifiche nel rispetto delle regole urbanistiche previste.

Al centro del progetto, si legge, ci sarà un grande spazio verde, collegato al futuro impianto e alle altre aree del quartiere. La disposizione degli edifici sarà organizzata in modo da creare una continuità tra il parco, gli spazi aperti e le attività previste ai piani terra delle nuove costruzioni. Un ruolo importante sarà svolto anche dalla fan zone, lo spazio destinato all’aggregazione dei tifosi, che verrà inserita all’interno del nuovo complesso urbano. La piazza principale sarà collocata tra gli edifici del comparto immobiliare, con l’obiettivo di creare un’area frequentabile non soltanto nei giorni delle partite, ma anche durante il resto della settimana. Secondo le verifiche contenute nel Rapporto ambientale, il progetto comprende inoltre circa 140.860 metri quadrati di parco urbano all’interno dell’area interessata dalla riqualificazione, senza considerare la fan zone privata.