L'Inter dovrebbe presentarsi con il consueto 3-5-2 domani nel derby contro l'Inter. È destinato a tornare tra i pali Pepo Martinez, con Bisseck, Akanji e Bastoni a comporre il terzetto difensivo. Sulle corsie esterne, Andy Diouf dovrebbe agire a destra, mentre a sinistra è aperto il ballottaggio tra Federico Dimarco e Carlos Augusto, con il primo al momento favorito secondo Sky Sport.

In mezzo al campo, insieme a Nicolò Barella e Hakan Çalhanoglu, dovrebbe esserci Henrikh Mkhitaryan, insidiato però da Piotr Zielinski. In attacco, infine, la coppia dovrebbe essere formata da Marcus Thuram e Pio Esposito. Questo quindi il possibile undici anti-Milan:

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Pio Esposito. Allenatore: Cristian Chivu.