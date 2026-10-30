24' - FRANCHI VICINISSIMO AL VANTAGGIO! Il calciatore interista controlla in area di rigore resistendo alla marcatura del centrale giallorosso e colpendo di interno pieno verso il secondo palo: sfera che esce di pochissimi centrimetri.

21' - Basile entra in maniera ruvida su El Mahboubi e viene ammonito.

17' - Farronato mette i guantoni sulla conclusione ravvicinato di Cama dopo un errato disimpegno di Mackiewicz: pallone in angolo.

15' - Lo stesso Arena si lancia in attacco ad attaccare l'area di rigore senza tuttavia trovare la giusta cordinazione per battere a rete.

12' - È Breda il primo ammonito della partita per una netta trattenuta ai danni di Arena.

11' - Il primo tiro della partita lo confeziona Bonifazi, il quale tenta una velleitaria conclusione dalla corsia mancina senza inquadrare la porta.

7' - Giallorossi intraprendenti in questi primi minuti: nerazzurri iniziano schermando gli avversari.

18.00 - FISCHIO D'INIZIO A INTERELLO!

17.55 - Le squadre si preparano a entrare in campo: manca sempre meno al calcio d'inizio.

Sarà il Konami Center di Milano a inaugurare la 9ª giornata del campionato Primavera 1. Nella cornice di Interello si sfideranno, infatti, l'Inter e la Roma, reduci da periodi di forma decisamente opposti. I nerazzurri, attuali capolisti a 18 punti (a +3 sulle inseguitrici Parma, Bologna ed Empoli, ndr), puntano a conquistare la terza vittoria di fila tra campionato e Youth League al fine di dare continuità a un percorso sin qui piuttosto proficuo. I romani, al contrario, hanno raccolto appena due punti nelle ultime uscite di campionato contro Empoli, Torino e Genoa, rimanendo così ancorati al quinto a posto a cinque distanze di lunghezza dai milanesi. Sfida che vale dunque moltissimo per le due compagini, pronte a contendersi la posta in palio. Di seguito sono riportate le formazioni ufficiali:

INTER: Farronato, Breda, La Torre, D'Agostino, El Mahboubi, Vukaj, Moressa, Moranduzzo, Franchi, Rocca, Mackiewicz. A disposizione: Galliera, Pavan, Grisoni Fasana, Maghlout, Putsen, Kartelo, Peletti, Lissi, Puricelli, Nesse, Piva. Allenatore: E. Bigica.

ROMA: Kilvinger; Bonifazi, Terlizzi, Basile; Marchetti, Giammattei, Ballarin, Maccaroni, Cama; Paratici, Arena. A disposizione: Marcaccini, Bouaskar, Paul, Zinni, Loreti, Pallassini, Arduini, Forni, Romero Corredera, Strata, Troiani. Allenatore: Mattia Scala.

Arbitro: Gandino.

Assistenti: Cardinale - Abbinante.