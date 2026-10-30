Il team di Molinari ha assistito Generali nell’operazione che ha coinvolto AC Milan e FC Internazionale Milano, culminata con la sottoscrizione degli accordi relativi ai naming rights del Generali Stadium e alle sponsorizzazioni dei due club milanesi. L’intesa prevede l’intitolazione dello stadio milanese a Generali Stadium e accordi di sponsorizzazione con entrambe le società calcistiche. Il gruppo assicurativo assumerà inoltre il ruolo di Official Insurance Partner sia di AC Milan sia di FC Internazionale Milano.

I protagonisti

Il team di Molinari è stato coordinato dai partner Matteo Almini e Daniele Sotgiu, con il supporto del managing counsel Stefano Cova e delle associate Frances Onwudimegwu, Beatrice Mattioni e Marta Torretta. Gli aspetti legati al diritto amministrativo sono stati seguiti dal partner Lorenzo Carruccio e dall’associate Davide D’Occhio. Generali si è avvalsa anche del proprio team legale interno, guidato da Andrea Rodo (Group Head of Legal Affairs) e composto da Mariagiovanna Scarpa (Head of Group General Legal Affairs and Litigations) e Alberto Ces.