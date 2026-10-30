"Fisicamente non mi sento stanco, anche perché ho potuto riposare un po' a Venezia. Il nostro obiettivo è vincere e giocare bene. Nelle ultime partite, soprattutto l'ultima, avremmo potuto fare meglio, ma la cosa più importante è stata conquistare tre punti. Questo vale anche per il derby. Speriamo di farcela". Così Manuel Akanji, parlando a Sky Sport, alla vigilia della sfida contro il Milan.

Dopo Venezia-Inter Chivu ha detto che avrebbe sostituito dieci giocatori all'intervallo, se avesse potuto. Perché dovete sempre rincorrere?

"Non è facile dare una motivazione. Non è mancato l'approccio in alcune partite, abbiamo commesso degli errori che hanno permesso agli avversari di segnare gol facili. E' qualcosa che non possiamo permetterci di fare, soprattutto contro certe squadre. Qualche volta te la cavi, come successo contro il Venezia, che non è riuscito a sfruttare le sue occasioni. Sicuramente sappiamo che non dobbiamo iniziare la partita così domani, non dobbiamo concedere troppe chance da gol al Milan. Dobbiamo far sì che gli avversari si diano molto da fare per segnarci".

Arrivate al derby a +7 dal Milan.

"E' ancora presto, poi è ovvio che sarebbe importante vincere questa partita. Non soltanto perché è un derby ma anche perchè le squadre di alta classifica sono lì,, se non riusciamo a portare a casa tre punti. Il derby è una delle gare più importanti della stagione, speriamo di vincerlo".

Domani dipende dall'Inter?

"Sì, certo. Quando penso alle ultime due partitte, so che abbiamo giocato bene ma non siamo stati abbastanza decisi sia in difesa che in attacco. Sicuramente dipende da noi".

È una stagione più complicata perché in estate c'è stato il Mondiale?

"Non si tratta soltanto del Mondiale, è necessario guardare a tutto il calendario di questi ultimi anni. Due stagioni fa c'è stato il Mondiale per Club, prima ancora l'Europeo. Per fortuna, la prossima estate ci sarà una pausa normale. Non è facile ricominciare un'annata quando avresti bisogno di riposare. Per il corpo va bene, ma la testa magari ha bisogno di rallentare. Io ho 31 anni, ho vissuto tante cose, quindi dico che dobbiamo ragionare da squadra. A volte la rosa è al completo, a volte no a causa degli infortuni. Ora dobbiamo concludere bene questo ciclo prima della sosta".

La cosa che temi più del Milan? E cosa deve fare l'Inter domani?

"L'anno scorso, il Milan difendeva con un blocco basso. Dovremo gestire bene le transizioni negative, tutta la squadra dovrà tornare a difendere. Dovremo cercare di rendere le cose difficili al Milan. L'Inter dovrà mettere la voglia dal primo all'ultimo minuto, dovremo dimostrarlo. Non solo fame, ma il desiderio di vincere".