Debora Massari, assessora di Regione Lombardia al Turismo, Moda e Marketing Territoriale, ha accolto con soddisfazione la presentazione del Generali Stadium, la nuova casa di Inter e Milan. Sottolineandone anche la potenziale enorme valenza sul piano turistico: "Il Santiago Bernabéu di Madrid ha accolto 1,6 milioni di visitatori in una sola stagione attraverso il tour dello stadio. È la prova che oggi un grande impianto vive ben oltre i novanta minuti di una partita. Le persone vi entrano per conoscere una storia, visitare un museo, partecipare a un evento, respirare l’atmosfera di un luogo che sentono familiare anche senza averlo mai visto prima".

L’obiettivo, spiega Massari, dev’essere quello di "creare un legame stabile tra il nuovo stadio e la proposta turistica regionale, affinché chi arriva a Milano trovi motivi per fermarsi più a lungo e conoscere il resto della Lombardia: i laghi, le città d’arte, le montagne, i territori del gusto e dell’artigianato. La notorietà internazionale della città produce valore quando riesce a generare movimento, presenze e nuove scoperte anche oltre i suoi confini. Il Generali Stadium può diventare molto più di una casa per il calcio. Può essere una destinazione aperta tutto l’anno, un palcoscenico per grandi eventi e uno degli spazi attraverso cui la Lombardia si racconta al pubblico internazionale".