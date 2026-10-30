Ariedo Braida 'vota' Adriano Galliani come nuovo presidente della FIGC. E non poteva essere altrimenti dopo i tanti successi condivisi quando hanno lavorato assieme al Milan: "Galliani è il calcio - ha spiegato il dirigente oggi al Ravenna parlando a Tuttomercatoweb.com -. È una persona autorevole per ricoprire questo incarico. Questo mondo lo conosce benissimo. Poi, per me, è un fratello".

A proposito delle prospettive del calcio italiano, Braida si dice ottimista: "Mi sembra che all'orizzonte ci siano dei ragazzi interessanti. Sia chi è già in Nazionale e chi in Under 21. Vedremo cosa succederà nel prossimo futuro, c'è tanto da fare ma bisogna essere fiduciosi. Si intravedono giovani interessantissimi che hanno già dimostrato di poter fare bene". 

Sezione: News / Data: Ven 30 ottobre 2026 alle 12:39
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.