Ariedo Braida 'vota' Adriano Galliani come nuovo presidente della FIGC. E non poteva essere altrimenti dopo i tanti successi condivisi quando hanno lavorato assieme al Milan: "Galliani è il calcio - ha spiegato il dirigente oggi al Ravenna parlando a Tuttomercatoweb.com -. È una persona autorevole per ricoprire questo incarico. Questo mondo lo conosce benissimo. Poi, per me, è un fratello".

A proposito delle prospettive del calcio italiano, Braida si dice ottimista: "Mi sembra che all'orizzonte ci siano dei ragazzi interessanti. Sia chi è già in Nazionale e chi in Under 21. Vedremo cosa succederà nel prossimo futuro, c'è tanto da fare ma bisogna essere fiduciosi. Si intravedono giovani interessantissimi che hanno già dimostrato di poter fare bene".