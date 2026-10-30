Sono ancora diversi i dubbi di formazione che accompagnano Cristian Chivu verso Milan-Inter di domani sera allo stadio Meazza. Il Corriere dello Sport riassume così i nodi principali sul tavolo del tecnico.

"Assenti ancora Lautaro, Pavard, Luis Henrique, Stones e Jones: nessuno di questi recupererà per la stracittadina di domani - si legge - Dovrebbe rientrare tra i pali Pepo Martinez dopo i due turni concessi a Provedel. Nel reparto arretrato sembra scontato il ritorno di Akanji, con Bisseck a destra e Bastoni pronto a tornare nella sua zona di competenza. Sulle due fasce ci saranno Diouf a destra e uno tra Dimarco e Carlos Augusto a sinistra, con il secondo che sarebbe di fatto l'unica alternativa anche per la difesa dalla panchina. Il dubbio principale di formazione riguarda la metà campo: la terza maglia, per completare il pacchetto con Barella e Calhanoglu, se la giocano Mkhitaryan, Zielinski e Sucic. Davanti invece dovrebbe tornare Pio Esposito dal primo minuto al fianco dell'immancabile Thuram".