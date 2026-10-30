Il derby tra Milan e Inter arriva in un momento tanto delicato quanto importante per entrambe le squadre. I rossoneri sono reduci dal pesante ko contro il Bologna nel turno infrasettimanale, mentre i nerazzurri, che comunque nelle ultime settimane hanno mostrato qualche limite, puntano a mantenere la vetta con l’obiettivo di volare a +10 sui cugini già a fine ottobre. Secondo i betting analyst di Snai e William Hill, come riporta Agipronews, gli uomini di Cristian Chivu partono favoriti tra 2,00 e 2,02, mentre Ruben Amorim, dopo aver perso l’imbattibilità in campionato, punta lo sgambetto tra 3,50 e 3,55. A 3,60, invece, il pareggio. Nonostante i due derby della passata stagione siano terminati entrambi per 1-0 a favore del Milan, in questa occasione gli esperti vedono una partita ricca di gol, con l’Over, a 1,61, in chiaro vantaggio sull’Under, a 2,23, così come il Goal, a 1,54, prevale nettamente sul No Goal, a 2,32.
Nonostante il morale chiaramente opposto con cui le due squadre arrivano all’appuntamento, l’Inter deve fare i conti con le statistiche poco confortanti negli ultimi derby, tanto che i tre punti mancano da quello del 22 aprile 2024 che ha consegnato ai nerazzurri lo scudetto della seconda stella. Per interrompere questo “tabù”, Chivu fa affidamento su Marcus Thuram, in gol a quota 2,22, e su Francesco Pio Esposito, che punta il suo primo gol contro il Milan a 2,40. Nel Milan, Gonçalo Ramos (a 2,66) vede nel derby l’ennesima possibilità di rilancio, ma tra gli altri nomi attenzione anche a Christian Pulisic (3,19), già a segno nel derby di andata dello scorso anno, mentre il rientrante Adrien Rabiot si propone in lavagna a 6,00.
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
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