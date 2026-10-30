Il designatore Daniele Orsato ha deciso di affidare a Marco Guida della sezione di Torre Annunziata la direzione di una partita delicata come il derby di Milano, in programma domani sera al Meazza. L'arbitro non è nuovo a questo incarico, e l’equilibrio caratterizza il bilancio degli ultimi 5 derby da lui diretti: 2 vittorie per il Milan, 2 per l’Inter e un pareggio, considerando anche la sfida di Coppa Italia decisa ai supplementari. Se si prendono in esame soltanto le gare di campionato, il bilancio è di 2 successi nerazzurri, uno rossonero e un pareggio in 4 incontri.

Bilanci positivi per entrambe

Anche i precedenti complessivi confermano la grande esperienza dell’arbitro con entrambe le squadre. Prima del derby di sabato, Guida aveva diretto il Milan in 41 occasioni, con 20 vittorie, 11 pareggi e 10 sconfitte. Sono invece 33 le partite con l’Inter, che ha raccolto 17 successi, 10 pareggi e 6 ko. Va sottolineato come in 9 giornate del campionato in corso il direttore di gara non aveva ancora arbitrato né i rossoneri né i nerazzurri.