Una novità sul fronte dei giovani talenti nerazzurri. Delis Gjeci, esterno dell'Inter classe 2009, ha deciso di cambiare agente e affidarsi a CAA Base, importante agenzia internazionale che opera nel mondo del calcio. Ad annunciarlo su X Nicolò Schira. Per il classe 2009 si apre dunque un nuovo capitolo anche fuori dal campo.

Sezione: Giovanili / Data: Ven 30 ottobre 2026 alle 17:56
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.