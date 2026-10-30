Pochi dubbi sul fatto che, dopo l'infortunio patito mercoledì contro il Bologna, Fikayo Tomori sarebbe stato out per il derby di Milano di domani sera. Dopo gli esami strumentali a cui l'inglese si è sottoposto, è possibile chiarire anche la durata della sua assenza dai campi di calcio. Il difensore, nello specifico, ha riportato una lesione a carico di un muscolo flessore mediale della coscia destra. È previsto per lui un nuovo controllo tra due settimane, ma in linea di massima dovrebbe mancare circa un mese.

Sezione: L'avversario / Data: Ven 30 ottobre 2026 alle 14:06
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.