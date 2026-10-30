Alla vigilia del derby di Milano, in programma domani, a San Siro, con fischio d'inizio alle 20.45, il Milan ha comunicato un'importante novità in merito alla disponibilità dei biglietti per la partita. A seguito della conferma ufficiale relativa alla rimozione dei teloni di sicurezza situati nei settori Terzo Anello Blu e Terzo Anello Verde dello stadio, infatti, sono stati messi in vendita ulteriori tagliandi in quegli specifici settori. In caso di sold out, dunque, il numero degli spettatori presenti alla Scala del Calcio per la stracittadina supererà quota 75mila, come non accade ormai dal 2019. 

Sezione: News / Data: Ven 30 ottobre 2026 alle 13:06
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.