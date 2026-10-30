Non si può sempre brillare nelle partite di Serie A. Considerando che si gioca ogni tre giorni, c'era da aspettarsi qualche difficoltà a livello di energia nella trasferta di Venezia. Difficoltà che, puntualmente, si sono presentate sin dai primi minuti. All'Inter è servita una buona dose di fortuna e un super Provedel per non passare in svantaggio in terra lagunare. Troppa impostazione passiva e poca reattività in fase difensiva: il mantra della prova nerazzurra si riassume nelle situazioni di ripartenza concesse alla squadra di Nicola, che avrebbe potuto far molto male. "Ci sono mancate energie", Chivu è stato molto chiaro nel post-partita. Ma questa squadra trova sempre la zampata decisiva, riuscendo a portare a casa l'intera posta in una brutta serata sul piano del gioco.



Adesso c'è il derby, che è sempre una partita a sé stante. Il Milan si trovava in vantaggio contro il Bologna, poi nel black out del secondo tempo ha preso tre gol che hanno lasciato di sasso il Diavolo. In attesa di capire se le due squadre potranno minimamente recuperare qualche calciatore attualmente disponibile, siamo alle porte di una stracittadina che può permettere all'Inter di tagliare definitivamente fuori i rossoneri dalla lotta Scudetto. In questo campionato che vede finora Lazio e Inter in testa, con Roma e Como che provano a tenere il passo, Juve e Milan sono già a distanze importanti, con il Napoli che sta provando a risalire la china della classifica.



Nel derby servirà mettere in campo un apparato energico importante. Non saranno concesse le pause che la squadra si è presa a Venezia. Vedere gli avversari presentarsi almeno tre volte davanti al portiere non è stato sicuramente bello, ma Chivu ha saputo trarre le giuste indicazioni. I tre punti sono comunque arrivati e quando si riescono a vincere queste partite, beh, l'autostima sale e non poco. Tra rimonte in extra-time e successi sporchi, ecco che l'Inter sa vincere in ogni modo. E ora vediamo il derby...