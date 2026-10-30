Una cena con le vecchie glorie milaniste per avvicinarsi al derby di domani sera. È quella organizzata dal patron del Milan Gerry Cardinale, che ha radunato in un ristorante milanese alcune stelle del passato milanista, da Kakà a Serginho fino a Demetrio Albertini e Daniele Massaro. Oltre a loro, presenti anche Adriano Galliani, il presidente del CONI Luciano Buonfiglio e il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli.

Sezione: L'avversario / Data: Ven 30 ottobre 2026 alle 21:51 / Fonte: Sport Mediaset
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.