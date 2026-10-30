Una cena con le vecchie glorie milaniste per avvicinarsi al derby di domani sera. È quella organizzata dal patron del Milan Gerry Cardinale, che ha radunato in un ristorante milanese alcune stelle del passato milanista, da Kakà a Serginho fino a Demetrio Albertini e Daniele Massaro. Oltre a loro, presenti anche Adriano Galliani, il presidente del CONI Luciano Buonfiglio e il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli.