Domani sera, a San Siro, Diego Moreira sperimenterà in prima persona il vero significato del derby di Milano, con la possibilità di scendere in campo come titiolare, dopo aver recuperato in tempo dall'infortunio, per la prima volta in assoluto in una sfida tra Milan e Inter: "E' uno dei derby più grandi d'Europa, siamo carichi - ha assicurato il belga a DAZN -. Come dico sempre, morirei per la mia squadra, specialmente in questo tipo di partite. Non vedo l'ora di giocare".

Se segni, farai un'esultanza stile breakdance?

"No, non voglio infortunarmi. E' da tanto che non ballo, quindi rimarrò calmo. Magari un giorno ci riprovo, se mi alleno".