L'eroe del Penzo, nella vittoria peer 2-0 contro il Venezia, è Ivan Provedel. Pochi dubbi tra i lettori di FcInterNews.it che hanno partecipato all'ultimo sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro. L'estremo difensore è stato senza dubbio il migliore in campo. Alle sue spalle, secondo, Carlos Augusto mentre a completare il podio è Marcus Thuram. A seguire le classifiche di turno e generale del premio.

Provedel 65.59%
Bisseck 0.12%
Bastoni 0.84%
Carlos Augusto 12.83%
Diouf 3.24%
Sucic 0.24%
Stankovic 3.96%
Zielinski 0.60%
Dimarco 0.12%
Bonny 0.36%
Thuram 9.35%
Barella 1.56%
Calhanoglu 0.24%
Akanji 0.24%
Esposito 0.36%
Spence 0.36%
 

CLASSIFICA GENERALE DOPO 12 PARTITE:

LAUTARO 16 PT.
CARLOS AUGUSTO 16 PT.
DIOUF 14 PT.
BARELLA 13 PT.
THURAM 10 PT.
PROVEDEL, ESPOSITO E SUCIC 5 PT.
BONNY E BISSECK 4 PT.
CALHANOGLU 3 PT.
J. MARTINEZ 2 PT.
MKHITARYAN E ZIELINSKI 1 PT.

Sezione: Il Pallone d'Oro Nerazzurro / Data: Ven 30 ottobre 2026 alle 15:53
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.