L'eroe del Penzo, nella vittoria peer 2-0 contro il Venezia, è Ivan Provedel. Pochi dubbi tra i lettori di FcInterNews.it che hanno partecipato all'ultimo sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro. L'estremo difensore è stato senza dubbio il migliore in campo. Alle sue spalle, secondo, Carlos Augusto mentre a completare il podio è Marcus Thuram. A seguire le classifiche di turno e generale del premio.

Provedel 65.59%

Bisseck 0.12%

Bastoni 0.84%

Carlos Augusto 12.83%

Diouf 3.24%

Sucic 0.24%

Stankovic 3.96%

Zielinski 0.60%

Dimarco 0.12%

Bonny 0.36%

Thuram 9.35%

Barella 1.56%

Calhanoglu 0.24%

Akanji 0.24%

Esposito 0.36%

Spence 0.36%



CLASSIFICA GENERALE DOPO 12 PARTITE:

LAUTARO 16 PT.

CARLOS AUGUSTO 16 PT.

DIOUF 14 PT.

BARELLA 13 PT.

THURAM 10 PT.

PROVEDEL, ESPOSITO E SUCIC 5 PT.

BONNY E BISSECK 4 PT.

CALHANOGLU 3 PT.

J. MARTINEZ 2 PT.

MKHITARYAN E ZIELINSKI 1 PT.