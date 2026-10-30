Dopo la brutta sconfitta con il Bologna, il calendario presenta una sfida ad alto coefficiente di difficoltà per il Milan, chiamato a riscattarsi nella sfida di domani contro l'Inter "Il derby dà la scossa a prescindere, in città si respira un'atmosfera speciale - ha spiegato Marco Borriello a Sky Sport -. Ti stimola tanto questa partita. Il Milan viene da un momentaccio e deve mettere qualcosa in più se vuole fare punti, non dico vincere, contro questa Inter che è uno schiacciasassi". 

Sezione: News / Data: Ven 30 ottobre 2026 alle 13:48
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.