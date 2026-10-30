Dopo la brutta sconfitta con il Bologna, il calendario presenta una sfida ad alto coefficiente di difficoltà per il Milan, chiamato a riscattarsi nella sfida di domani contro l'Inter "Il derby dà la scossa a prescindere, in città si respira un'atmosfera speciale - ha spiegato Marco Borriello a Sky Sport -. Ti stimola tanto questa partita. Il Milan viene da un momentaccio e deve mettere qualcosa in più se vuole fare punti, non dico vincere, contro questa Inter che è uno schiacciasassi".