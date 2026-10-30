A due giorni dal confronto diretto tra Juventus e Napoli, Francesco Calzona, ex allenatore dei partenopei, intervistato da Tuttosport prova a inquadrare la sfida evidenziando le difficoltà delle due squadre: "I bianconeri devono dare continuità, cambiano tutto troppo spesso. La storia dice che devono partire per vincere, ma bisogna essere onesti: la Juve di oggi non è competitiva come l’Inter e nemmeno come il Napoli, per esempio. Bisogna avere anni per costruire. Lo vedete l’Arsenal? Devono andare anche oltre le pressioni. Non basta un anno, ci vuole tempo. Prima Sarri, poi Pirlo, Allegri, Thiago Motta, Tudor e ora Spalletti: non si possono bruciare tutti questi allenatori".

Qualcosa manca

Dalla Juventus al Napoli, ecco il parere dell'ex CT della Slovacchia: "Ancora qualcosa manca, prendono sempre gol. Si sono sbloccati, segnano tanto, il livello offensivo è alto. Possono tornare ad altissimi livelli. Secondo me non è a fine ciclo... Il Napoli all’inizio dell’anno era la squadra con le caratteristiche più adatte per dar fastidio all’Inter, per vincere il campionato. Ha un grandissimo organico".