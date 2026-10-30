Stasera alle 18 l'Inter U20 ospiterà al Konami Centre i pari età della Roma per la nona giornata del campionato Primavera, dando il via agli impegni delle rappresentative giovanili nerazzurre sia maschili sia femminili nel weekend. Di seguito, come comunicato dal club attraverso il proprio sito, il programma completo delle gare:

UNDER 20 Venerdì 30 ottobre, ore 18:00 - Campionato, 9ª giornata: Inter-Roma - KONAMI Women & Talent Center, Milano.

UNDER 19 FEMMINILE Sabato 31 ottobre, ore 15:00 - Campionato, 6ª giornata: Inter-Juventus - KONAMI Women & Talent Center, Milano.

UNDER 18 Domenica 1 novembre, ore 15:00 - Campionato, 9ª giornata: Inter-Lazio - KONAMI Women & Talent Center, Milano.

UNDER 17 Mercoledì 28 ottobre, ore 15:00 - Campionato, 7ª giornata: Inter-Padova 2-1 Domenica 1 novembre, ore 15:00 - Campionato, 8ª giornata: Inter-Milan - KONAMI Women & Talent Center, Milano.

UNDER 17 FEMMINILE Domenica 1 novembre, ore 15:15 - Campionato, 6ª giornata: Inter-Fiorentina - Centro Sportivo Enotria, Milano.

UNDER 16 Messi Cup - Miami.

UNDER 15 Sabato 31 ottobre, ore 15:00 - Amichevole: Modena-Inter - C.S. Polisportiva Saliceta San Giuliano, Modena.

UNDER 15 FEMMINILE Domenica 1 novembre, ore 15:15 - Campionato, 6ª giornata: Inter-Fiorentina - Centro Sportivo Enotria, Milano.

Sezione: Giovanili / Data: Ven 30 ottobre 2026 alle 14:56
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.