Intervistato da Simone Togna per Tuttosport, Federico Jaselli, nipote del grande Giuseppe Meazza a cui è intitolato lo stadio di Milano, che verrà sostituito dal nuovo progetto nei prossimi anni, ha parlato del derby di domani sera e lo ha fatto da grande tifoso interista.

Come vede la partita?

"Per prima cosa mi lasci dire che mi dispiacerebbe moltissimo se l’impianto venisse demolito, anche se è evidente che lo stadio avrebbe bisogno di un restyling. Per quanto riguarda la partita io sono super interista, ma vedo un match molto aperto. Temo il Milan nonostante la sconfitta contro il Bologna nell’ultimo turno, anche perché ricordo benissimo i risultati degli ultimi derby (vinti dai rossoneri, ndr) L'Inter per me è la squadra più forte del campionato, ma attenzione ai rossoneri".

Nel suo libro: 'Giuseppe Meazza. Storia di un mito', scritto insieme a Dario Ronzulli e pubblicato da Edizioni Minerva, lei racconta come suo nonno fu decisivo in tanti derby. Chi potrà esserlo domani?

"Lui ha segnato davvero in tante stracittadine. Purtroppo è andato in gol anche contro l'Inter quando era passato al Milan (ride, ndr). Comunque per lo stato di forma degli attaccanti nerazzurri e rossoneri, oltre a tener conto pure dell’infortunio di Lautaro, dico Thuram e Pulisic".

A proposito di Lautaro, pensa che l’argentino riuscirà a superare i 284 gol di Meazza e a diventare così il miglior marcatore della storia dell’Inter?

"Ce la può fare. Io me lo auguro, vorrebbe dire che starebbe da noi ancora tanti anni. Lautaro è un giocatore decisivo per l’Inter, anche se stanno riuscendo a far bene anche senza di lui, si tratta comunque sempre di un trascinatore, è pazzesco".