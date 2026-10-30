Alla vigilia del derby di Milano, il Milan ha annunciato di aver prolungato il contratto di Christian Pulisic fino al 30 giugno 2031. L'ufficialità, che era attesa in queste ore, è arrivata attorno alle 15 di oggi, venerdì 30 ottobre, all'atto dell'annuncio del club rossonero. "E' incredibile, sono molto emozionato - ha dichiarato l'attaccante statunitense a Sky Sport -. E' sempre stato il mio desiderio restare, sono contento. Il Milan è sempre al top, sento la fiducia"

Derby.

"Sappiamo che è sempre una gara molto intensa, una battaglia. Voglio segnare in tutte le partite, non solo contro l'Inter. Voglio aiutare la squadra a vincere".

Cosa ha di speciale l'Inter?

"Sappiamo che è una squadra forte, giocano molto bene da anni. Per noi sarà importante fare la prestazione se facciamo le cose bene, avremo le chance per vincere".

