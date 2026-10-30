Tra le tante vecchie glorie di Inter e Milan presenti ieri al Galà del Generali Stadium al Castello Sforzesco, Bobo Vieri ha preso la parola rispondendo ad Alessandro Costacurta, intervenuto anche lui durante la serata: "Dice che io rompevo le palle in campo? Per forza con tutte le botte che mi davano lui e Paolo Maldini”. Per poi aggiungere: "Cosa significava giocare a San Siro? Voleva dire che ogni partita, quale che fosse, c’erano sempre 70/80mila persone a vederti. A Milano c’è una passione incredibile per il calcio”.