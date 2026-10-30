ATM fa sapere che domani, sabato 31 ottobre, in occasione del derby di Milano, la linea M5 resterà aperta mezzora in più con l'ultima partenza dai capolinea di San Siro stadio e di Bignami prevista per mezzanotte e mezza. Chiudono, invece, al solito orario le linee M1, M2, M3 e M4. Ecco tutte le informazioni utili per chi si muoverà da e per la Scala del Calcio:

Linea 16

Da due ore prima fino all’inizio della partita, i tram verso San Siro Stadio saltano la fermata piazza Axum (Stadio Meazza). Durante la partita fanno capolinea in via Dessié. A fine partita, per un’ora circa, i tram verso viale Molise saltano la fermata di via Dessié (San Siro Stadio M5).

Linea 49

A partire da due ore prima fino al termine della partita, i bus deviano nelle due direzioni e saltano le fermate tra via Harar e via Morgantini. Passano da via San Giusto, via Novara e piazza Melozzo da Forlì. A fine partita, per circa un’ora, i bus verso Lotto deviano e saltano le fermate tra via Harar e via Morgantini, verso piazza Tirana deviano e saltano le fermate da piazza Axum (Stadio Meazza) a via Novara/Sant’Elena.

Linee 64 e 80

A fine partita, per un’ora circa, i bus verso Bonola e via Piccoli/Quinto Romano deviano e saltano le fermate da via Novara/via San Giusto a via Novara/via Sant’Elena.

Linee 78 (in servizio fino alle 22 circa) e Q78 (in servizio dopo le 22)

A fine partita, per un’ora circa, i bus verso Bisceglie deviano e saltano le fermate da via Diomede/Sant’Elia a via Patroclo/via Bisanzio. Verso via Govone, deviano e saltano le fermate da via San Giusto/via Ferreri a via Pinerolo/via Harar.

Linea 98

A fine partita, per un’ora circa, i bus non fanno servizio tra piazzale Segesta e il capolinea di Lotto. Saltano la fermata di via Gavirate e il capolinea di piazzale Lotto.

Le stazioni di Segesta e Ippodromo chiudono poco prima della fine della partita

Su disposizione della Questura, le stazioni M5 di Ippodromo e Segesta chiuderanno sul finire della partita. Uscendo dallo stadio, i tifosi possono usare le stazioni M5 di San Siro Stadio e Lotto, oppure raggiungere a piedi la stazione M1 di Lotto in 15 minuti. La stazione Lotto potrebbe essere affollata Per motivi di ordine pubblico, potrebbe essere chiuso il corridoio diretto per cambiare tra le linee M1 e M5. Per cambiare, bisogna uscire dai tornelli di una linea e rientrate da quelli dell’altra (vale lo stesso biglietto).