Quale può essere la mossa decisiva per vincere il derby? Risponde ai microfoni di TMW Radio l'ex portiere del Milan Simone Braglia: "A me dà l'impressione che potrebbe dare la svolta al Milan e credo possa vincere se c'è spirito di squadra che possa essere determinante contro una rosa che qualitativamente è superiore. E' la partita della svolta per il Milan. Se perde questa partita il Milan, è fuori dalla lotta Scudetto".

Prenderebbe Icardi per la Juve ora?

"È stato un grande calciatore in passato, alla Juve però c'è bisogno di altro ora. Magari porta un giovane in rosa, piuttosto che andare a prendere lui".