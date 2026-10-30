"L'atmosfera dentro Milanello è seria. Molto seria. Credo che siano tutti concentrati". Così Gerry Cardinale, proprietario del Milan, rispondendo ai cronisti all'uscita dal centro sportivo rossonero, dove era arrivato qualche ora prima per assistere all'allenamento della vigilia del derby di Milano.

Il derby è una partita importante per lei?

"Ogni derby è importante, ogni partita è importante, quindi, sai, per fare bene le cose devi essere serio. È una partita. Questi ragazzi sono concentrati, e Ruben (Amorim, ndr) sta facendo il suo lavoro, i ragazzi stanno facendo il loro. Oggi c'è stato un ottimo allenamento".

E' fiducioso?

"Sì, sono sempre fiducioso perché siamo preparati e facciamo il nostro lavoro. Gli infortuni arrivano sempre all'improvviso e bisogna farci i conti, ma questo è il calcio. Ma domani entreremo in campo molto determinati e molto concentrati. E vedremo cosa succederà".

Ha parlato con Amorim?

"Certo. Più volte al giorno. Ma anche voi ci avete parlato, giusto? Ero lì alla conferenza stampa. Cosa ne pensate? È stata una buona conferenza stampa. Ruben è molto chiaro nell'esprimersi, è molto autentico, molto trasparente. Questo è il nuovo Milan".