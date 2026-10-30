Oltre al legame familiare, in questa prima parte di stagione i cugini Petar e Luka Sucic sono accomunati da un particolare primato statistico rilevato da Opta: i due vantano infatti la più alta percentuale di successo nei passaggi lunghi tra tutti i giocatori delle Top-5 leghe in questa stagione, con l'interista che arriva al 91% e il giocatore della Real Sociedad al 90%.

2 - Die Cousins Petar (91%) und Luka Sučić (90%) haben die höchste Erfolgsquote bei langen Pässen unter allen Spielern der Top-5-Ligen in dieser Saison (15+ lange Pässe). Genetik. https://t.co/oqMVWmjpD6 — OptaFranz (@OptaFranz) October 29, 2026