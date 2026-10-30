Nonostante una classifica che splende, in vetta assieme alla Lazio, nell'Inter c'è spazio anche per le critiche ad alcuni giocatori che appaiono lontani dalla forma migliore. Uno di questi è l'MVP dell'ultimo campionato, Federico Dimarco, da ieri papà del suo terzo figlio, ma che in campo sta faticando a brillare.

"Chissà che non sia l’aria del derby a risvegliare Federico Dimarco - si chiede oggi il Corriere dello Sport -. Il vero Dimarco ancora non si è visto e i momenti migliori sono ancora cristallizzati all’anno scorso quando era stato premiato come miglior giocatore del campionato grazie a 6 gol e 18 assist. Non a caso, facendo un paragone con il torneo attuale dopo 9 giornate aveva già collezionato 2 reti 3 assist trascinando fin da subito i compagni verso la conquista del titolo. Fin qui invece ha mandato in gol soltanto Lautaro, nella sfida di San Siro contro il Napoli".

"La posizione di Dimarco sul versante mancino è al vaglio, anche perché alle sue spalle Carlos Augusto spinge forte e sta vivendo un inizio di stagione diametralmente opposto. Il Milan è la squadra che in assoluto ha sfidato di più in carriera (ben 18 volte), segnando due reti tra la Serie A 2024/25 e la Supercoppa italiana (2022/23). Sullo sfondo c’è ovviamente la questione del rinnovo contrattuale, in attesa che le trattative entrino nel vivo, ma per questi colori - indossati fin da bambino - Dimarco vuole dare il massimo e ristabilire le gerarchie sulla corsia mancina".