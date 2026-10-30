L'ex capitano della Juventus Alessandro Del Piero, presente a Bucarest per un evento, è stato interpellato dai media locali su Cristian Chivu e ha subito espresso un giudizio sull'allenatore dell'Inter. Affermando, con tono abbastanza scherzoso: "Mi state spezzando il cuore, perché io sono dall'altra parte... Sta facendo un ottimo lavoro, fa parte della squadra migliore, lo sanno tutti. C'è molta pressione, ma ha fatto un buon lavoro".