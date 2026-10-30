L'ex capitano della Juventus Alessandro Del Piero, presente a Bucarest per un evento, è stato interpellato dai media locali su Cristian Chivu e ha subito espresso un giudizio sull'allenatore dell'Inter. Affermando, con tono abbastanza scherzoso: "Mi state spezzando il cuore, perché io sono dall'altra parte... Sta facendo un ottimo lavoro, fa parte della squadra migliore, lo sanno tutti. C'è molta pressione, ma ha fatto un buon lavoro". 

Sezione: News / Data: Ven 30 ottobre 2026 alle 21:37 / Fonte: Prosport.ro
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.