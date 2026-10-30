Intervistato da Panorama, Stefano Tino, Managing Director di Betsson Italia, ha toccato tra i vari temi anche quello legato alla partnership con l'Inter, della quale è main sponsor da tre stagioni, e con il Boca Juniors: "La collaborazione con il club nerazzurro, avviata nel 2024, ha rappresentato un’importante opportunità di visibilità in Italia, mentre quella con la società argentina si inserisce nella strategia di espansione del gruppo in Sud America. Due accordi che permettono di entrare in contatto con comunità di tifosi caratterizzate da un forte senso di appartenenza”.
Tino torna a parlare anche del divieto di pubblicità per le aziende del gaming: "Ha modificato profondamente le possibilità di comunicazione degli operatori del settore in Italia. Tutela dei consumatori e prevenzione del gioco problematico sono importanti, ma ritengo necessario un confronto con le istituzioni per chiarire i confini delle attività consentite. Le restrizioni possano infatti rendere più difficile distinguere gli operatori autorizzati da quelli che operano al di fuori del sistema regolamentato”.
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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