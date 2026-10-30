Il punto da Appiano Gentile dell'inviato di FcInterNews Simone Togna dopo la conferenza stampa di Chivu alla vigilia della sfida di Milan-Inter. Il commento sulle parole del tecnico nerazzurro e una panoramica su quello che potrebbe essere l'undici titolare in vista del Derby.
Sezione: Focus / Data: Ven 30 ottobre 2026 alle 15:33
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.
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Venerdì 30 ott
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