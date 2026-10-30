L'Inter Under 20 di Emiliano Bigica si ferma per la prima volta in campionato: la squadra nerazzurra cede infatti tra le mura amiche del Konami Centre alla Roma di Mattia Scala, che con questo successo torna ad avvicinarsi alla vetta occupata proprio dall'Inter. A fine partita, mister Bigica parla coi cronisti presenti, tra i quali l'inviato di FcInterNews.it, per commentare questo match:
Prima sconfitta in campionato in uno scontro sempre importante. Cosa salviamo oggi e in cosa è mancata la squadra?
"Intanto complimenti alla Roma che ha fatto secondo me una partita importante, da squadra e credo che abbia meritato di vincere. Siamo stati penalizzati dal primo gol che è stato abbastanza rocambolesco, poi abbiamo subito un po' la loro aggressività. Forse nell'ultimo quarto d'ora del primo tempo abbiamo ritrovato le nostre linee di passaggio e le nostre buone azioni, oltre alla personalità. Nel secondo tempo purtroppo abbiamo concesso il rigore che ci ha messo la partita in salita. Ma la squadra è stata sempre in gara, tenendo bene il campo. Siamo stati sfortunati su qualche episodio e su qualche errore tecnico che di solito non facciamo".
FcIN - Questa è stata la prima volta in stagione in cui forse la partita è stata quasi del tutto appannaggio degli avversari, come lavorerete in questo senso dopo la partita di oggi?
"Credo che la partita di oggi faccia parte di un percorso intrapreso. Abbiamo sbagliato la prestazione, ci può stare. Ora abbiamo una partita importante in Youth League e cercheremo di rifarci. Credo faccia tutto parte di un percorso di crescita dei ragazzi, queste sconfitte penso facciano bene. Vero che nelle sconfitte va trovato qualcosa di positivo e qui di positivo c'è il fatto che la concentrazione è rimasta alta, che abbiamo tenuto bene il campo e provato a giocare. Dobbiamo migliorare, se pensassi che fossimo perfetti alle porte di novembre sarei un pazzo".
Col Feyenoord sarà una sfida affascinante e da vincere. Cosa ci dobbiamo aspettare da questa partita? Sarà possibile rivedere qualche elemento?
"Ci aspetta un impegno importante contro una squadra a punteggio pieno in Youth League. Dobbiamo provare a vincere, ripeto che questa è una partita che fa parte di un percorso. Per gli effettivi viviamo alla giornata, vedremo lunedì chi avremo a disposizione".
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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