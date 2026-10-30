Sabato 31 ottobre, nella notte di Halloween, Milan e Inter tornano ad affrontarsi a San Siro in una sfida in cui la magia lascia spazio alla rivalità: il Derby della Madonnina. E sulle note dell’iconica Danza delle Streghe firmata Gabry Ponte, uno dei brani più evocativi e riconoscibili dell’immaginario musicale legato ad Halloween, DAZN dà il via al conto alla rovescia verso quella che è una delle sfide più affascinanti della Serie A con un video clip esclusivo. Con il calcio d’inizio fissato alle 20:45 del 31 ottobre, la copertura live su DAZN prenderà il via già alle 19:45. A rendere ancora più speciale l'appuntamento sarà il ritorno in campo di Diletta Leotta alla guida del prepartita che racconterà l’atmosfera e le emozioni che precedono il big match insieme a ospiti speciali, tra cui Gabry Ponte, che sarà intervistato nel corso della serata in un incontro tra musica e calcio.

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Dal fischio d’inizio, la telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni, con Federica Zille a bordocampo per i collegamenti in diretta. Nel postpartita, spazio a Vamos! – Il sabato della Serie A, con approfondimenti e analisi a caldo raccolte direttamente da San Siro. I tifosi potranno, inoltre, vivere l’avvicinamento al Derby su DAZN con una programmazione speciale che parte già da oggi con l'intervista esclusiva disponibile in app a Diego Moreira, l'esterno belga arrivato in rossonero in estate. Non solo, in app, si potranno riascoltare le interviste esclusive a Curtis Jones, quella a Gonçalo Ramos e Andy Diouf, oltre a rivivere le emozioni dei derby che hanno segnato la storia recente della sfida, dalla notte di Alexandre Pato a quella targata Romelu Lukaku.