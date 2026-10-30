Viviamo insieme la vigilia di Milan-Inter, derby in programma domani sera a San Siro nel giorno di Halloween. Le ultimissime di formazione e le parole di Chivu in conferenza stampa.

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Sezione: In Primo Piano / Data: Ven 30 ottobre 2026 alle 19:00
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.