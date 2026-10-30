Un parterre de roi di primissimo ordine è intervenuto ieri al Castello Sforzesco di Milano per presenziare al galà di presentazione del nuovo Generali Stadium. Calcio e Finanza fa la cernita dei grandi ospiti, che hanno coinvolto tante sfere sportive e istituzionali: erano presenti il Presidente del Senato nonché seconda carica dello Stato Ignazio La Russa oltre al sindaco Beppe Sala e al presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana. Numerosi gli esponenti politici lombardi come per esempio la senatrice del PD Simona Malpezzi, membro della Settima Commissione Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport del Senato della Repubblica. Per quanto concerne la politica sportiva, data la cronaca di questi giorni, il centro della scena era occupato dalla contemporanea presenza dell’attuale commissario della FIGC Giovanni Malagò e dal suo prossimo avversario nelle elezioni per la poltrona federale Adriano Galliani; Lega Serie A al completo coi vertici Ezio Simonelli e Luigi De Siervo oltre a Michele Uva, manager UEFA nominato Executive Director of EURO 2032 Italia, molto soddisfatto per il grande passo in avanti compiuto da Milano con il nuovo impianto in vista della kermesse continentale. Presente anche l’ex presidente della FIGC Gabriele Gravina e il presidente del CONI Lombardia Marco Riva.
Presenti anche ambasciatori di altri sport come Paola Egonu e Arianna Fontana. Da sottolineare anche l'intervento di Emilio Butragueño, leggenda assoluta del Real Madrid e ora dirigente incaricato delle relazioni istituzionali. Al galà c'era anche la Juventus, rappresentata dalla sua figura operativa più importante, ovvero l’amministratore delegato Giovanni Carnevali. Presente anche il patron del Torino Urbano Cairo, anche nella veste di editore dei due quotidiani milanesi per antonomasia, Il Corriere della Sera e La Gazzetta dello Sport. Infine, anche il Como ha mandato il suo amministratore deleato Francesco Terrazzani, così come il Monza rappresentato da Mauro Baldissoni.
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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