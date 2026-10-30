Tra Milan e Inter sembra esserci una differenza che a oltre i sette punti in classifica di oggi. Un distacco che il Corriere dello Sport sottolinea in tutti i suoi aspetti e che non è tale solo nei più recenti confronti diretti. I nerazzurri non ne vincono uno da sette stracittadine e hanno perso consecutivamente gli ultimi tre.

"I nerazzurri, dal canto loro, sono ormai abituati ad arrivare al calcio d’inizio dell’incontro con i favori del pronostico - si legge - Dalla stagione 2016-2017 l’Inter è finita quasi sempre davanti al Milan al termine del campionato. La sponda rossonera di Milano ha sorriso proprio nel 2016-2017, arrivando un punto davanti ai cugini, e nel 2021-2022, l’anno dello scudetto conquistato con Pioli. Per il resto, è stata di fatto un’egemonia interista, racchiusa proprio dal dato di ben 97 punti di distacco accumulato sui rivali nel corso degli anni".

Anche nei trofei in bacheca non c'è paragone: nove per l'Inter e tre per il Milan. "Per tutti la dirigenza è stato il vero segreto di una squadra in grado di restare sulla cresta dell’onda col passare del tempo e uscire dalle sabbie mobili di una costrizione economica che ormai è il passato remoto. L’Inter ha messo a posto il bilancio senza sacrificare il core business di un club di calcio: la fame delle vittorie - si legge ancora - Eppure per l’Inter e per lo stesso Chivu qualche piccolo sassolino da togliere è ancora rimasto. E uno di questi riguarda proprio le sfide col Milan. L’anno scorso, infatti, per i nerazzurri arrivarono due sconfitte".