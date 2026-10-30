Scelte dettate da riflessioni legate alle condizioni dei giocatori e alla loro importanza. Qualche dubbio nella testa di Cristian Chivu, per un paio di ruoli, permane in vista del derby di domani sera contro il Milan. Ad oggi l'allenatore sa di non poter contare su 5 calciatori, attualmente ai box: Lautaro Martinez, Curtis Jones, Benjamin Pavard, Luis Henrique e John Stones.

Tra loro, come riporta Sky il più avanti è il francese che potrebbe tornare a disposizione per la trasferta di Rotterdam contro il Feyenoord, ma è tutto in divenire. Oggi la preoccupazione di Chivu è scegliere per domani sera i giocatori più in forma, in una fase in cui la stanchezza rischia di pesare.

Sezione: Focus / Data: Ven 30 ottobre 2026 alle 13:20
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.