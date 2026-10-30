Guai giudiziari per Radja Nainggolan: l'ex centrocampista di Roma e Inter è accusato in Belgio di riciclaggio di denaro e per questo rischia il carcere. L'ex calciatore era già stato arrestato a inizio 2025 per traffico di droga, ora la Procura di Bruxelles ha chiesto per lui due anni di reclusione. Secondo i pm, riporta il Corriere dello Sport, Nainggolan avrebbe contribuito a riciclare 105.500 euro a favore di un'organizzazione criminale: il giocatore belga avrebbe ricevuto quei soldi da Nasr-Eddine Sekkaki, fratello del criminale Ashraf Sekkaki.

Il giocatore ha prima detto di aver prestato quella cifra "per amicizia" e poi cambiato versione dicendo di aver ricevuto quei soldi poiché i suoi conti erano stati bloccati dopo il divorzio.