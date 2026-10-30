Dopo mesi di esilio forzato a Crotone, il Cosenza potrà tornare a giocare tra le mura amiche dello stadio San Vito-Marulla, al centro di lavori di ammodernamento. Il club silano ha comunicato che per il match di domenica 1° novembre alle 12.30 contro l'Inter Under 23 la Curva Sud “Denis Bergamini”, la Curva Nord “Massimiliano Catena”, la Tribuna Rao e la Tribuna B scoperta resteranno chiuse al pubblico. Come specificato dalla nota ufficiale della società, tali limitazioni derivano da decisioni non riconducibili alla volontà della società rossoblu. Rimangono quindi aperti i settori di Tribuna A, Tribuna Rossa e Centrale. Aperto anche il settore ospiti, i cui biglietti costano 19 euro.
Sezione: Inter U23 / Data: Ven 30 ottobre 2026 alle 19:13 / Fonte: Quicosenza
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.
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