Dopo l'ufficialità del suo rinnovo fino al 2031 col Milan, Christian Pulisic ha parlato anche ai microfoni di Sport Mediaset. Soffermandosi, ovviamente, anche sul derby di domani sera contro l'Inter: "Per me il derby è la migliore partita che c'è in Italia ma anche nel Mondo, è veramente una partita speciale, con tanta intensità, è sempre una battaglia. Insomma, per noi calciatori non c'è una partita migliore da giocare".

Vuoi provare a decidere anche questo?

"Chiaro, voglio sempre decidere le partite, io provo sempre a segnare, ma spero di poter aiutare la squadra con tutto".

Passo falso con il Bologna, ma è lunga e l'idea dello Scudetto c'è sempre? Cosa temete dell'Inter?

"La partita di mercoledì è stata molto difficile, quando andiamo in vantaggio nel secondo tempo va gestito meglio il risultato per portare a casa i tre punti e dobbiamo fare meglio. Sappiamo che negli ultimi anni l'Inter è molto forte, quindi dobbiamo fare una gara perfetta per vincere, ma possiamo farlo".